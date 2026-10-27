Adolescente viñamarina se mete entre las mejores tenistas sub-14 de Chile

La joven tenista viñamarina Constanza Olivares Jaime, de 13 años, atraviesa un destacado momento deportivo y continúa consolidándose como una de las principales proyecciones del circuito nacional de menores. La deportista se coronó campeona en singles del Torneo Felipe Rivera (Grado 1), disputado en el Club Manquehue de Santiago, uno de los certámenes de mayor exigencia del calendario juvenil. En la misma competencia, junto a la santiaguina Trinidad Moya, alcanzó el subcampeonato en dobles, tras definir el título en un ajustado súper tie-break.

El triunfo conseguido en la capital confirma la regularidad de la viñamarina en la alta competencia. A fines de septiembre, durante el Torneo G1 Top Tenis Cup, disputado en Rancagua, ya había alcanzado las finales tanto en singles como en dobles. De esta manera, en sus dos últimos torneos Grado 1 —categoría solo superada en nivel por los campeonatos Nacionales—, la deportista disputó las cuatro finales posibles, ratificando su buen presente en el circuito juvenil.

El balance de la temporada 2026 evidencia un sostenido ascenso en las clasificaciones nacionales. Actualmente, Olivares ocupa el octavo lugar del ranking chileno de singles y el tercer puesto en dobles, en la categoría Sub 14. Durante el año, suma 19 victorias en 28 partidos individuales y ha conquistado títulos en San Felipe, en el Stadio Italiano de Valparaíso y en Manquehue. En dobles, en tanto, destacan sus consagraciones en el G1 Ignacio Tejeda, la clasificación al Nacional por la Zona III y las semifinales alcanzadas en el Nacional de Menores disputado en agosto.

En el ámbito formativo, la tenista entrena en la Academia del Estadio Español de Viña del Mar, bajo la conducción técnica de Juan Carlos Correa y Juan Pablo Correa. Allí, compatibiliza las exigencias del alto rendimiento con sus estudios en el colegio St. Paul's, contando además con el respaldo de marcas especializadas para continuar impulsando su desarrollo deportivo.

Tras sus destacados resultados, la raqueta regional ya concentra sus esfuerzos en la preparación para el próximo Nacional de Menores, que se disputará entre el 9 y el 14 de noviembre en el Estadio Español de Talca. Posteriormente, en diciembre, la tenista viajará a Estados Unidos para realizar una gira de entrenamiento y competir en diversos torneos del circuito USTA, con el objetivo de seguir sumando experiencia y progresar en su carrera deportiva.

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