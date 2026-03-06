Adolescente venezolano fue detenido por brutal homicidio en feria de Quilpué: habría tenido conflicto de drogas con la víctima

Un adolescente de 17 años, de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular en Chile, fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma cortante de un hombre de 35 años, hecho ocurrido el pasado 26 de febrero al interior de la feria El Belloto, ubicada en la comuna de Quilpué.

Al llegar al sitio del suceso, los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso encontraron a la víctima fallecida, quien presentaba diversas heridas cortopenetrantes en la zona torácica y abdominal, según explicó en esa oportunidad el jefe de la unidad especializada, subprefecto Rodrigo Gallardo.

El trabajo investigativo desarrollado por la BH junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y en coordinación con el equipo ECOH de la Fiscalía, permitió establecer que la causa de muerte correspondió a un traumatismo toracoabdominal provocado por un arma cortante.

Gracias a las diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, se logró identificar y ubicar al presunto autor del hecho, quien fue detenido en calle Maturana de Quilpué.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el ataque se habría originado por conflictos territoriales asociados a la venta de drogas.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado de este macabro crimen en plena vía pública quedó a disposición del tribunal para su formalización.

