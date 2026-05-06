Adolescente queda en arresto domiciliario tras ser formalizado por violación en Rapa Nui

Un menor de edad fue formalizado en Rapa Nui por un delito de violación en contra de otra adolescente, en un caso que es investigado por el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, los hechos se remontan al 12 de abril, cuando se habría producido la agresión sexual en medio de una reunión grupal, donde además se registró consumo de alcohol por parte de los asistentes.

Tras cerca de un mes de diligencias investigativas, la Fiscalía presentó cargos en contra del imputado, lo que derivó en la formalización ante el tribunal local.

En la instancia, el Juzgado de Rapa Nui decretó como medida cautelar el arresto domiciliario total del adolescente, junto con la prohibición estricta de acercarse a la víctima durante todo el tiempo que se extienda el proceso judicial.

Cabe hacer presente que las indagatorias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos detecives deberán desarrollar las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos en la Isla de Pascua.

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