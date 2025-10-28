Adolescente propina feroz golpiza a inspector municipal que intentó defender a familia que estaba siendo amenazada en Viña del Mar

Luego de intervenir para proteger a una familia que estaba siendo amenazada por un adolescente de 16 años, un funcionario de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar fue agredido por este menor de edad en la calle 2 Norte de la comuna.

Según consigna Alerta V Costa, el individuo estaba alterando el orden público y amenazando a los transeúntes con una botella y un fierro, motivo por el que personal municipal se dirigió al lugar frente al temor expresado por los vecinos.

Pero al intentar reducir al adolescente –que padecería esquizofrenia– éste comenzó a golpear en el rostro al inspector municipal, causándole una lesión en el ojo, por lo que debió ser asistido y trasladado a un centro asistencial de la comuna.

En cuanto al menor de edad, fue retenido y entregado posteriormente a Carabineros, que procedió a detenerlo. A su vez, los antecedentes de este violento hecho registrado en la calle 2 Norte fueron informados al Ministerio Público.

(Imagen: Alerta V Costa)

