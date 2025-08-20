Click acá para ir directamente al contenido
Adolescente de 17 años se encuentra hospitalizado en Los Andes por caso de meningitis bacteriana

La seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, informó que están “haciendo la vigilancia epidemiológica en los círculos en los que se desenvolvió el menor”.

Miércoles 20 de agosto de 2025 18:52
La seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, confirmó que un adolescente de 17 años se mantiene hospitalizado en Los Andes por un cuadro de meningitis bacteriana.

La autoridad informó que el menor de edad fue ingresado en el hospital San Juan de Dios.

Agregó que “estamos haciendo la vigilancia epidemiológica en los círculos en los que se desenvolvió el menor de edad”.

“Asimismo, también realizamos educación y profilaxis del tratamiento en la comunidad educativa y su familia”, expuso Cofré.

Finalmente, la seremi de Salud de Valparaíso aseguró que se mantendrán “alerta ante cualquier situación”.

(Imagen: iStock)

