Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Adolescente de 17 años fue detenido por portar una pistola a fogueo en La Calera

Adolescente de 17 años fue detenido por portar una pistola a fogueo en La Calera

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Al advertir la presencia de Carabineros, el sujeto intentó darse a la fuga y lanzó el bolso en el que portaba el armamento cargado con munición de 9 milímetros sin percutir.

Adolescente de 17 años fue detenido por portar una pistola a fogueo en La Calera
Martes 20 de enero de 2026 20:12
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un adolescente de 17 años fue detenido por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de la 7ª Comisaría de La Calera por infracción a la Ley de Armas.

Mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos y focalizados por servicentros de la comuna, en calle Adrián observaron a un sujeto sospechoso.

Los uniformados detectaron a distancia que éste mantenía en su poder un bolso de color verde y que, al notar la presencia policial, trató de darse a la fuga.

En su intento de huída, el joven lanzó el bolso que portaba, por lo que Carabineros inició su revisión, mientras otros efectivos procedieron a detenerlo.

Así es como se detectó que en el bolso portaba una pistola a fogueo, marca Bruni, con su cañón perforado y una munición de 9 milímetros sin percutir.

El individuo detenido tiene 17 años, pero ya cuenta con antecedentes por robo con intimidación, por lo que fue puesto a disposición de la justicia.

PURANOTICIA

Cargar comentarios