Adolescente de 17 años fue detenido por portar una pistola a fogueo en La Calera

Un adolescente de 17 años fue detenido por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de la 7ª Comisaría de La Calera por infracción a la Ley de Armas.

Mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos y focalizados por servicentros de la comuna, en calle Adrián observaron a un sujeto sospechoso.

Los uniformados detectaron a distancia que éste mantenía en su poder un bolso de color verde y que, al notar la presencia policial, trató de darse a la fuga.

En su intento de huída, el joven lanzó el bolso que portaba, por lo que Carabineros inició su revisión, mientras otros efectivos procedieron a detenerlo.

Así es como se detectó que en el bolso portaba una pistola a fogueo, marca Bruni, con su cañón perforado y una munición de 9 milímetros sin percutir.

El individuo detenido tiene 17 años, pero ya cuenta con antecedentes por robo con intimidación, por lo que fue puesto a disposición de la justicia.

PURANOTICIA