Adolescente de 16 años fue detenido luego de ser sorprendido portando un arma de fuego en la parte alta de Viña del Mar

Procedimiento se llevó a cabo mientras carabineros efectuaban patrullajes preventivos en Gómez Carreño, específicamente tras realizar un control de identidad a este sujeto.
Un hombre fue detenido en la parte alta de Viña del Mar luego de ser sorprendido portando un arma de fuego y sustancias ilícitas.
A las 00:19 horas de este viernes 12 de diciembre, carabineros de la Subcomisaría Gómez Carreño, mientras efectuaban patrullajes preventivos en calle 1 Sur con 24 Poniente, procedieron a realizar un control de identidad preventivo a un individuo.
En ese contexto, el sujeto intentó huir, siendo alcanzado por el personal policial.
Así fue como desde un banano de color negro que portaba en su cintura, arrojó al suelo un armamento tipo pistola, por el cual fue detenido de forma inmediata.
Luego, al efectuar la revisión de sus pertenencias, se encontró en el mismo banano bolsas herméticas contenedoras de una sustancia polvorienta color blanco, correspondiente a creatina, además de $10.000 en billetes de baja denominación.
El sujeto detenido corresponde a un menor de edad de 16 años, quien registra antecedentes penales, por lo que pasará a control de detención.
PURANOTICIA