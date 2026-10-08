Adolescente de 15 años pidió auxilio y permitió desbaratar red ligada a dos prostíbulos ilegales que operaban en Algarrobo y El Quisco

En Santiago fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) una mujer chilena de 38 años, quien es investigada por su presunta participación en la facilitación de la explotación sexual de una adolescente de 15 años.

La investigación –a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de San Antonio– se inició luego de que la menor solicitara auxilio telefónico. Tras el llamado de socorro, Carabineros concurrió hasta un inmueble, donde fueron detenidos sus administradores, un hombre y una mujer, ambos colombianos y mayores de edad.

Por instrucción del Ministerio Público y en coordinación con el Juzgado de Familia, la adolescente fue posteriormente trasladada hasta la ciudad de Santa Cruz para reunirse con su madre. Paralelamente, detectives realizaron diversas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que la menor habría llegado al lugar.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía civil, la víctima habría conocido a la imputada en un club nocturno de Graneros. Según la investigación, habría sido captada para concurrir a un prostíbulo ilegal ubicado en Algarrobo, donde la mujer investigada habría gestionado su traslado y recepción.

La comisario Daniela Mellado, jefa de la Brisex San Antonio, explicó que "una adolescente de 15 años fue encontrada por Carabineros en un prostíbulo clandestino en la ciudad de Algarrobo. Las diligencias permitieron establecer la participación de una mujer chilena, de 38 años, quien, según los antecedentes reunidos, habría conocido a la menor en un club nocturno de la comuna de Graneros".

En el marco de la investigación, los oficiales aprehendieron a la mujer en la ciudad de Santiago. Asimismo, se realizaron nuevas actuaciones investigativas en un segundo prostíbulo ubicado en El Quisco, vinculado a los mismos administradores.

Con estos antecedentes, la mujer detenida fue puesta a disposición del tribunal para su audiencia de formalización, donde quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 90 días.

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