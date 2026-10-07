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Adolescente de 15 años fue atacado con un arma cortopunzante en las afueras de centro comercial en Quilpué

Adolescente de 15 años fue atacado con un arma cortopunzante en las afueras de centro comercial en Quilpué

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El menor de edad se encuentra en estado grave tras ser apuñalado durante la tarde de este miércoles en las afueras del centro comercial Portal El Belloto.

Adolescente de 15 años fue atacado con un arma cortopunzante en las afueras de centro comercial en Quilpué
Miércoles 7 de octubre de 2026 21:27
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Un adolescente de 15 años se mantiene en estado grave tras ser apuñalado en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

El hecho se produjo la tarde de este miércoles, en las afueras del centro comercial Portal El Belloto.

Según consigna radio ADN, la víctima fue abordada y agredida con un arma cortopunzante mientras se encontraba en las inmediaciones del recinto.

El menor de edad fue trasladado de urgencia hasta el hospital de Quilpué, donde se mantiene en estado grave.

Cabe señalar que el atacante fue detenido, quien se trataría de un hombre de 18 años que mantiene antecedentes policiales.

(Imagen: @focarretero)

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