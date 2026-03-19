Adjudican reparación del histórico paseo Dimalow del cerro Alegre de Valparaíso

La Municipalidad de Valparaíso adjudicó el proyecto “Reparación Obras de Emergencia Paseo Dimalow, Valparaíso”, iniciativa que permitirá mejorar y conservar uno de los espacios públicos más emblemáticos del cerro Alegre, reforzando su seguridad y valor patrimonial.

El proyecto fue adjudicado a Constructora Verde Limitada, con una inversión de $157.446.996, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en su línea FRIL, y ya se encuentra a la espera del inicio de obras.

La intervención se realizará en el Paseo Dimalow, específicamente en la pasarela ubicada en el corazón del cerro Alegre, y busca reparar y reponer elementos estructurales deteriorados del paseo, manteniendo su diseño y materialidad original, sin alterar su uso ni su valor patrimonial.

La intervención abarcará aproximadamente 250 metros lineales del paseo e incluirá acciones como la conservación de pasamanos mediante retiro de óxido, lijado y reparación; cambio de barandas de madera en mal estado, conservación de elementos decorativos de acero en las barandas, retiro y reposición de escalones deteriorados, conservación de la estructura metálica de escaleras, pintura de pasamanos y barandas, instalación de nuevos pilares y vigas estructurales y mejoramiento del puente de acceso por paseo Dimalow.

Consultada la alcaldesa Camila Nieto sobre esta adjudicación, indicó que “el paseo Dimalow es un lugar muy querido por vecinos, vecinas y también por quienes visitan nuestra ciudad, por lo que esta intervención permitirá mejorar sus condiciones de seguridad y accesibilidad, manteniendo su valor patrimonial. Este proyecto es una buena noticia para Cerro Alegre y demuestra que, con gestión y trabajo conjunto, seguimos cuidando y poniendo en valor los espacios que forman parte de nuestra historia y la vida cotidiana de Valparaíso".

Este proyecto beneficiará a más de 10 mil habitantes del cerro Alegre y sectores cercanos, además de visitantes y turistas que recorren diariamente este tradicional paseo de la ciudad.

Claudia Mancilla, orfebre y comerciante de paseo Dimalow, manifestó que "tenemos un taller en arriba en Espacio Dimalow y nos pone contentos y tranquilos la noticia de poder ver esa pasarela ya reparada porque atrae más turistas y también es más seguridad para el barrio”.

Por su parte, Manuel López, turista santiaguino, dijo que “este es un lugar muy turístico, llamativo; siento que le da mucha potencia a lo que es el turismo acá en Valparaíso, porque tiene una vista espectacular, entonces que esté con una infraestructura más segura va a hacer que los turistas se sientan más atraídos, visualmente va a ser mucho más lindo”.

Las obras se ejecutarán en dos fases, permitiendo mantener la circulación peatonal y el funcionamiento del ascensor del sector durante el desarrollo de los trabajos, que se llevarán a cabo en un plazo de ejecución de 180 días corridos.

PURANOTICIA