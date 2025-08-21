Adjudican proyecto de reposición de la Subcomisaría de Carabineros en Llay Llay: cuartel beneficiará a casi 23 mil personas

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, adjudicó oficialmente el proyecto de Reposición de la Subcomisaría de Llay Llay, correspondiente al cuarto llamado de licitación, con una inversión total de 7.274 millones de pesos ($7.274.487.512). La obra será ejecutada por la empresa Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán Limitada y beneficiará directamente a más de 22.700 personas, en una comuna estratégica para la seguridad en la región de Valparaíso.

Esta iniciativa forma parte de las medidas parar fortalecer la seguridad pública mediante una infraestructura moderna, funcional y acorde a las necesidades de las policías.

El proyecto considera la reposición total de la actual Subcomisaría de Carabineros en Llay Llay, incluyendo cuartel, casa anexa, obras exteriores, equipamiento, equipos asociados a la infraestructura y vehículos necesarios para subsanar déficits operativos.

El proyecto tiene como fecha de inicio de contrato este mes de agosto, en tanto que la entrega oficial del terreno se hará a fines de septiembre, para iniciar las obras.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que "la nueva Subcomisaría de Llay Llay cumplirá un rol fundamental en el control y fiscalización de los vehículos menores y de carga que circulan por la ruta 5, con lo cual fortaleceremos las acciones preventivas en materia de tráfico de drogas y otros delitos".

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, destacó que "esta obra, que iniciará contrato esta semana, se enmarca en el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por mejorar las condiciones operativas de nuestras policías, a través de edificaciones modernas, funcionales y construidas con estándares que aseguren eficiencia y durabilidad".

La reposición de la Subcomisaria de Llay Llay permitirá, además, albergar el incremento de recursos policiales derivados de la implementación del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, consolidando así una infraestructura acorde a los nuevos desafíos en materia de seguridad para la comuna.

