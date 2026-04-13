Adjudican obras viales que buscan mejorar zonas del Barrio Puerto de Valparaíso

La Municipalidad de Valparaíso adjudicó el proyecto «Conservación, Reparaciones de Emergencia Vial Barrio Puerto» que forma parte del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) —también conocido como Revive Valparaíso— impulsado por el Gobierno y ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que busca recuperar de manera integral barrios con alto valor patrimonial, mejorar su habitabilidad y potenciar su desarrollo cultural, social y económico.

Este proyecto se centra en una estrategia de mantenimiento correctivo para la red vial local, abordando puntos críticos de deterioro en la calzada. A través de la reparación focalizada de baches en asfalto y adoquín, iniciativa que busca frenar el desgaste de las vías y garantizar una movilidad segura. Al intervenir calles de alto flujo como Clave, Bustamante y Severín, devolvemos a más de 4.800 vecinos la confianza de transitar por sus barrios sin riesgos, mejorando de forma directa e inmediata su conectividad cotidiana.

Para la alcaldesa Camila Nieto, “la adjudicación de este proyecto es un avance concreto que dialoga directamente con la relevancia que le hemos dado al Barrio Puerto, y que, por supuesto, queremos que sea compartida por todas las autoridades. Es una solución denominada de emergencia por la rapidez de su ejecución, tan necesaria para la revitalización del puerto, que comenzará a ejecutarse prontamente y que cambia también la recuperación de nuestras calles con la protección del patrimonio, la mejora en la accesibilidad y la seguridad vial de los porteños".

Felipe Narbona, locatario y presidente de la Asociación Gremial de Servicios Turísticos, Gastronómicos y de Comercio Local de Barrio Puerto Valparaíso (AG Barrio Puerto), subrayó que "estas son -sin duda- acciones que van en la dirección correcta para la mejora del Barrio Puerto, para particularmente la movilidad de nosotros como vecinos, de nuestros clientes y de los visitantes que llegan al Barrio Puerto, sobre todo porque además se pone en valor el área histórica y por supuesto que refuerzan la seguridad vial en nuestro entorno. Esperamos que estos proyectos se sigan implementando, que se siga ampliando también este programa de bacheos en calles como Blanco, que también son tan necesarias, importantes y de alto flujo de tránsito y transporte público”.

El proyecto fue adjudicado a la empresa JK Logística SpA – UTP Inversiones y Construcciones Felipe de Paz SpA, por $119.943.073 (impuestos incluidos), y las obras tendrán un plazo máximo de ejecución de 120 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno, por lo que se proyecta que antes de fin de año se pueda ver concretado este proyecto tan necesario para la seguridad vial de Valparaíso, debido al alto flujo vehicular existente en el sector.

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