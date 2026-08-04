Adjudican maquinaria clave para poner en funcionamiento la primera planta pública de compostaje en Villa Alemana

La Municipalidad de Villa Alemana dio un nuevo paso para poner en funcionamiento la primera planta pública de compostaje de su tipo en el país, luego de que el Concejo Municipal aprobara la adjudicación de equipos fundamentales para su operación.

El proyecto se construye en terrenos municipales y busca convertir a la comuna en un referente regional y nacional en la gestión responsable de los residuos.

Esta segunda etapa considera la adquisición de una chipeadora, un minicargador y un tamizador o trommel, por una inversión total de $340.345.000, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso. La licitación completa para equipar el centro contempla recursos por hasta $508.844.000.

El alcalde Nelson Estay destacó que la iniciativa permitirá contar con infraestructura pública inédita para procesar residuos orgánicos y entregar beneficios directos a la comuna.

“Es la maquinaria que requiere esta gran planta de cerca de $1.900 millones que estamos construyendo en terrenos municipales. Va a ser la primera planta pública de este tipo realizada con recursos públicos y pretendemos procesar alrededor de 21 mil toneladas al año”, señaló.

La futura planta permitirá recibir y tratar residuos vegetales y orgánicos para transformarlos en compost, producto que podrá apoyar a pequeños productores agropecuarios, familias y diferentes iniciativas comunales. Además, se proyecta que cerca del 40% de los residuos domiciliarios pueda ser derivado a este recinto, reduciendo su disposición final y generando un ahorro importante para el municipio.

“Va a ser un ahorro sustancial para la ciudad, porque una parte importante de los residuos domiciliarios podrá llegar a la planta de compostaje. Villa Alemana se está consolidando como una ciudad que protege y cuida el medioambiente, y esta es una señal fuerte de que estamos avanzando en esa dirección”, agregó el jefe comunal.

La importancia del proyecto trasciende los límites de Villa Alemana, ya que su carácter público y su capacidad de tratamiento lo convierten en una experiencia pionera para la región de Valparaíso y el país. Su implementación permitirá demostrar que los municipios pueden avanzar hacia modelos más modernos de gestión de residuos, economía circular y aprovechamiento de materiales que actualmente terminan en rellenos sanitarios.

El municipio proyecta completar esta etapa durante las próximas semanas, con el objetivo de inaugurar la planta en torno al 31 de agosto, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el avance de las obras. “Estamos dando una buena señal y avanzando por el camino correcto, educando también a nuestra comunidad sobre cómo separar y reutilizar los residuos, para darle un mejor trato a nuestro medioambiente”, concluyó el alcalde Estay.

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