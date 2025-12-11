Adelantan servicio de Metro Valparaíso para el domingo de la segunda vuelta presidencial

Con motivo de la segunda vuelta de la Elección Presidencial, EFE Valparaíso anunció que se adelantará el inicio del servicio del Tren Limache - Puerto, con los primeros trenes a las 7:00 horas, tanto desde la Estación Limache como de la Estación Puerto.

La medida se adopta con el fin de facilitar el desplazamiento de los votantes y de quienes deben cumplir con tareas relacionadas como los vocales de mesa.

Adicionalmente, el tren funcionará durante toda la jornada con intervalos de frecuencia de 12 minutos y se reforzará el servicio con trenes dobles en horarios de más afluencia, según explicó la gerente de Pasajeros, María Alicia Sánchez.

Además, la Estación Valencia estará abierta para el uso de los pasajeros, en el marco de las pruebas operacionales que se están llevando a cabo todos los fines de semana.

Al igual que en la primera vuelta, el Tren Limache-Puerto será gratuito durante el día completo.

PURANOTICIA