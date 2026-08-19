Adelantan para este jueves la apertura del paso Los Libertadores en dirección hacia Argentina: solo transporte de carga podrá transitar

Tras una reunión sostenida por el Comité de Coordinación Chilena y Argentina, se resolvió adelantar para este jueves 20 de agosto el tránsito por el paso Los Libertadores de Chile a Argentina para el transporte de carga.

"A solicitud de la Coordinación Argentina; y gracias a la rapida, eficiente atención y resultado de los servicios contralores en el Complejo Fronterizo Los Libertadores y el Puerto Terrestre de Los Andes, habiéndose cumplido exitosamente la primera etapa del Plan de Reapertura, se adelanta para el jueves 20 de Agosto, tránsito de Chile a Argentina para solo transporte de carga desde las 08:00 a 20:00 hrs. chilena, 09:00 a 21:00 hrs. de Argentina", se indicó en un comunicado.

Agregaron que "el tránsito sera en una sola dirección desde Guardia Vieja en Chile, hasta Uspallata en Argentina, dado que posteriormente el transito es normal (en ambos sentidos".

También se dio a conocer que "el sistema de salida de camiones desde Chile, en tiempo y forma será comunicado adecuadamente, a partir de este instante, en forma directa con camiones en parqueadores de las rutas 57 CH y 60 CH, por personal de la Delegación Presidencial Provincial de los Andes, para resguardar la seguridad de todos los usuarios del camino internacional y evitar congestiones innecesarias en ruta y un sistema ordenado de tránsito".

Añadieron que "dada la evaluación diaria que se está realizado a todo este proceso, en una fecha y hora oportuna se comunicarán las condiciones de apertura para turismo (vehiculos menores, buses, etc.), para dar transitabilidad segura, como asi también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades".

Finalmente, se afirmó que "todo lo anterior seguirá dependiendo de las condiciones climéticas en alta montaña y de transitabilidad segura en ruta".

(Imagen referencial: Pasos Fronterizos)

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