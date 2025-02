Ad portas del Año Escolar 2025, buscan reducir casos de bullying en colegios: hubo 2.400 denuncias el 2024 en la región de Valparaíso

Y agregó que “ la recomendación siempre va a ser recurrir al mismo establecimiento y a los equipos que el plantel debe tener a disposición para la comunidad educativa . Si no es así, está la Superintendencia de Educación ( https://www.supereduc.cl ), donde se puede hacer la denuncia en forma online o en forma presencial (Calle Limache 3405, en Viña del Mar) y, de ahí, actúan nuestros equipos, en un principio buscando la mediación, que se logre resolver pacíficamente los conflictos, de lo contrario, vamos a fiscalizar en terreno y si es necesario llevar adelante procesos administrativos y sancionatorios, también lo hacemos”.

La autoridad regional indicó que, para evitar que se generen abusos al interior de los establecimientos educacionales, “ estamos fiscalizando para que en los recintos escolares existan equipos de convivencia que trabajen y aborden esta temática . No podemos decir que no vaya a haber casos. Lamentablemente se han instalado algunas situaciones de este tipo y, para eso, los establecimientos deben asumir este tema de manera preventiva y, para ello, los equipos de convivencia escolar son estratégicos y esperamos que sean obligatorios”.

Consultado respecto de cuáles son las sanciones a las que se exponen los sostenedores de establecimientos educacionales que no cumplen con una adecuada convivencia escolar y tampoco abordan el tema en la forma correcta, sin dimensionar su importancia, el director regional de la Superintendencia de Educación, dijo que "no vemos expulsiones, qué alumno se va o no; sino que vemos si el establecimiento realizó todos los protocolos de acuerdo a cómo lo tienen definido”.