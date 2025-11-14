Ad portas de los funerales de alto riesgo, lanzan fuegos artificiales en población donde se produjo el triple homicidio en Quillota

A menos de 48 horas del brutal triple homicidio que impactó a la comuna de Quillota, desconocidos lanzaron fuegos artificiales en la población Ríos de Chile, lugar donde se registró esta mortal balacera en un departamento de calle Cachapoal.

Cabe recordar que a raíz de rencillas entre bandas rivales vinculadas con el tráfico de drogas, un grupo de sujetos ingresó por la fuerza a un inmueble, percutando unos 20 disparos, los cuales le costaron la vida a dos personas y a un tercero en el hospital.

El hecho ha conmocionado no tan sólo a Quillota y sus alrededores, sino que a toda la región de Valparaíso, motivo por el cual las autoridades regionales dispusieron el ingreso de la comuna al plan gubernamental «Calles sin Violencia».

Esto significa que se aumentarán los patrullajes terrestres y aéreos de Carabineros, además de un trabajo in situ del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Valparaíso, que investigarán posibles casos de este tipo.

De igual forma, este viernes 14 de noviembre se llevarán a cabo los funerales de dos de los fallecidos en este macabro hecho, operativo que la Delegación Presidencial Regional catalogó "de alto riesgo", por lo que se adoptarán medidas especiales.

En la antesala de estos funerales, desconocidos lanzaron una gran cantidad de fuegos artificiales en la población Ríos de Chile, una situación que –según vecinos de la comuna– es cada vez más habitual, generando temor en la población.

