Acusan "matonaje" en RN tras exclusión del Distrital Viña del Mar - Concón de reunión clave para priorizar candidatos a Diputados

Molestia existe al interior del Distrital Viña del Mar - Concón de Renovación Nacional (RN), luego que denunciaran ante el Tribunal Supremo del partido haber sido excluidos de una reunión del propio distrital, instancia donde finalmente se priorizaron a los candidatos que presentarían para la Elección Parlamentaria en el Distrito 7.

A juicio del presidente Distrital Viña-Concon de RN, Nicolás Cerda, la situación vivida en el partido "vulnera el debido proceso y los principios estatutarios del partido", en especial en lo relativo al funcionamiento de los Consejos Distritales y Regionales.

El conflicto se originó el 2 de julio recién pasado, cuando se celebró una reunión distrital para la supuesta priorización de candidatos a diputados del Distrito 7 (costa de la región de Valparaíso), instancia donde insólitamente se excluyó a los propios representantes del Distrital Viña del Mar - Concon, y a pesar de que se había acordado una reunión conjunta de los tres distritos involucrados a realizarse el 9 de julio.

Posteriormente, se citó a una segunda reunión distrital, aunque sin informar ni convocar debidamente al presidente distrital, Nicolás Cerda, ni al resto de los miembros del Consejo Distrital Viña del Mar - Concón; esto, bajo el supuesto envío de un correo electrónico, el cual contenía direcciones mal escritas, impidiendo toda posibilidad de confirmación y participación de las personas a las que supuestamente convocaron.

A pesar de la evidente falta de notificación, de todas maneras se desarrolló la reunión, aunque sin presencia ni representación del Consejo Distrital Viña del Mar - Concón, "excluyendo así a la mayoría de sus miembros y a la totalidad de los precandidatos propuestos por nuestra organización territorial".

De esta manera, RN priorizó como candidatos al Distrito 7 de la región de Valparaíso al ex convencional Ruggero Cozzi y a la socióloga Samira Chahuán, excluyendo a Nicolás Cerda, el presidente del distrital, quien tenía aspiraciones de competir.

Según indicó el Distrital de RN al Tribunal Supremo, "vulnera directamente" los estatutos del partido, como el Artículo 23°, que establece la correcta integración de los Consejos Distritales, donde deben estar presentes todos sus miembros; el Artículo 25°, que dice que las sesiones ordinarias del Consejo Distrital deben ser convocadas al menos una vez al mes, siendo estas formales y con comunicación fehaciente a todos los miembros.

Asimismo, se vulneraría el Artículo 47°, que faculta al Tribunal Supremo a conocer y resolver actos de autoridades de RN que sean estimados como violatorios de los estatutos, así como conductas indebidas que constituyan faltas a la ética y afecten su prestigio; y nuevamente al Artículo 47°, donde se tipifica como infracción a la disciplina el "faltar a los deberes del afiliado establecidos en la ley o en el estatuto".

MATONAJE EN RN

A partir de esta situación denunciada, Puranoticia.cl tomó contacto con Nicolás Cerda, presidente Distrital de RN en Viña del Mar y Concón, quien lamentó lo ocurrido con una fuerte crítica a esta estrategia seguida, la cual calificó como un "matonaje".

"Se enrarece mucho el ambiente de las elecciones en RN porque al final hay cierto matonaje, que es una mala fórmula para poder llegar a puerto. Uno puede tener más o menos fuerza, pero dejar a una Distrital completa afuera significa que después, cuando quieran que la gente trabaje por ellos, no va a trabajar nadie", indicó.

Además, manifestó que "yo soy precandidato y para sacarme a mí o dejarme en la última priorización, entonces no convocan a nadie o ponen mal los correos, y esas son malas prácticas de las que la gente está aburrida. Entonces no generan un favor y el partido no genera un favor a la gente que quiere integrarse a la política, sino que lo que hacen es desprestigiar y generar un problema de difícil solución".

FACTOR CELIS-CHAHUÁN

El diputado Andrés Celis ha expresado públicamente su deseo de que el senador Francisco Chahuán compita por la Cámara de Diputados a fin de año, lo que desordenaría completamente el naipe prestablecido en RN con Cozzi y Samira Chahuán.

"Si van los dos en la misma línea, la tercera sería una mujer; y si es que Hotuiti fuera con la UDI, porque es probable que haga dupla con Macarena Urenda; ahí dejaría un cupo para que RN pueda llevar cuatro candidatos. Si va Celis y Chahuán, no sé qué mujer puede ser porque no pueden ir dos Chahuán en la lista, sería un despropósito y una mala cosa porque la gente empezaría a decir que es nepotismo y que se mete a la familia, entonces ya sería una elección complicada", agregó Cerda.

En ese sentido, el presidente del Distrital continuó diciendo que "hay que seguir el mismo patrón" que ha seguido el partido y se preguntó: "¿Para qué pones a una persona buena como Ruggero Cozzi a competir con alguien igual de formado? Yo lleva ocho años en la región, fui Concejal de Santo Domingo, ya estoy en la elite de la región, estoy en el rotary y soy presidente distrital... entonces, ¿para qué?".

Finalmente concluyó señalando que "además lo hacen de forma matonezca, porque por último hubiéramos hecho la reunión distrital y la mía hubiera salido como tercera priorización porque tenía al menos un voto. Entonces hubiera sido Ruggero, Samira y yo. Ahí no pasa nada porque si va Andrés y Francisco se corre la lista y quedo afuera, y no pasa nada porque perdí en buena lid. Pero esto no fue buena lid, y lo peor de todo es que me sentí casi avergonzado porque dejaron a mi Distrital entera afuera porque votaba por mí. Ese fue el reclamo hecho al Tribunal Supremo".

