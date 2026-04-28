Acuerdo entre Gobierno y operadores pone fin a la paralización de microbuses en Quilpué y Villa Alemana

Tras una intensa negociación entre representantes de las líneas que mantuvieron paralizados sus servicios entre el lunes 27 y martes 28 de abril en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, se alcanzó un acuerdo que permitió levantar la movilización y avanzar en el pago de la deuda que mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el sector.

La reunión fue sostenida entre operadores de las Unidades de Negocio 14 a la 18 del Gran Valparaíso y el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, instancia en la que se definieron una serie de medidas orientadas a regularizar los pagos pendientes.

Entre los puntos acordados, se estableció el ingreso a la Contraloría General de la República —con fecha jueves 30 de abril— de los decretos de pago por los conceptos de operación y tarifa correspondientes al periodo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, además del congelamiento tarifario desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Asimismo, se informó la entrega a los operadores del informe de factor de pago correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, documentos que serán oficializados mediante correo electrónico.

Como parte del acuerdo, los operadores se comprometieron a revisar los antecedentes entregados por la Subsecretaría de Transportes, con el objetivo de establecer un trabajo coordinado con cada unidad de negocio para analizar posibles diferencias en los factores de pago informados.

De esta manera, el entendimiento alcanzado entre ambas partes permite restablecer la operación del transporte público en la zona, aunque se mantendrá el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos, en un contexto donde el sector insiste en la necesidad de soluciones definitivas a los problemas de financiamiento.

Al respecto, el subsecretario Mackenna destacó la disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones que aquejaban al sector. “Desde que asumimos en marzo hemos trabajado para regularizar los pagos a los operadores que se arrastran desde la administración anterior. Los recursos están disponibles y estamos gestionando administrativamente que las transferencias se concreten lo más rápido posible”, explicó.

“Con este acuerdo que suscribimos hoy, estamos subsanando las deudas de una situación heredada que ha afectado a los gremios del Gran Valparaíso”, añadió la autoridad del MTT.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, valoró que “hemos mantenido un diálogo permanente con los operadores para abordar esta situación que llevaba meses generando incertidumbre. Hoy damos un paso importante para entregar certezas y avanzar hacia la regularización de los pagos pendientes. Seguiremos acompañando este proceso para que la movilidad del Gran Valparaíso no se vea afectada y para que los compromisos se cumplan en los plazos establecidos”, afirmó la autoridad regional.

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