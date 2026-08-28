Acuerdan cronograma para abordar tomas en terrenos fiscales y avanzar en proyecto habitacional en San Antonio

Un cronograma de trabajo para abordar las ocupaciones existentes en terrenos fiscales del cerro Centinela, donde estuvo emplazada la megatoma de San Antonio, fue acordado por autoridades locales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de una reunión destinada a revisar la cartera habitacional y urbana comunal.

Uno de los principales temas abordados fue el futuro de los terrenos fiscales ubicados en el cerro Centinela, donde actualmente siguen existiendo algunas ocupaciones. Según se informó, el procedimiento para desarmarlas será coordinado entre las policías y los equipos sociales del Ministerio de Vivienda.

La idea planteada es avanzar posteriormente en un proyecto para desarrollar una nueva área habitacional en dichos terrenos. En ese contexto, el ministro Poduje señaló que se busca que el desalojo del sector "sea tan bien hecho como se hizo en el caso de los predios que eran privados".

Respecto del eventual proyecto habitacional, el titular del Minvu indicó que los 66 comités de vivienda de San Antonio podrán postular a las futuras viviendas, bajo un mecanismo que considerará la antigüedad de las organizaciones.

"Vamos a trabajar con comités de la ciudad de San Antonio que tienen la prioridad social y necesidad real de vivienda", afirmó Poduje, agregando que el proceso deberá realizarse "de forma ordenada y respetando siempre el principio de antigüedad".

En esa línea, sostuvo que "si el comité es antiguo, tiene prioridad sobre uno nuevo".

El secretario de Estado también se refirió a las personas que actualmente ocupan terrenos y planteó que "las personas que tengan una segunda vivienda o casas en sitios de 500 m2, con tres pisos, con tres autos, que no tienen nada que ver con vulnerabilidad, esas personas van a ser sacadas, y si son de otra región, también".

La situación de las ocupaciones y el futuro uso de los terrenos deberá abordarse en las próximas etapas de coordinación entre las autoridades y los organismos involucrados.

Durante la jornada también se revisó la situación de 112 familias vinculadas a comités de vivienda de funcionarios del Hospital Claudio Vicuña, quienes se encuentran organizados para acceder a una vivienda propia. En la instancia se analizaron los avances de una primera etapa del proyecto y los antecedentes necesarios para continuar con el proceso.

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