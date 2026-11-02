Activan protocolo de emergencia tras nueva amenaza de bomba en instalaciones de la Refinería Aconcagua de Enap en Concón

Un procedimiento policial se desplegó durante la mañana de este lunes en la Refinería Aconcagua de Enap, ubicada en Concón, luego de que fuera encontrado un mensaje que advertía sobre la presencia de una bomba al interior de sus instalaciones.

El hallazgo fue realizado por equipos de la propia empresa en uno de los baños del recinto, situación que motivó la activación del Plan Local de Emergencias correspondiente al sector y la comunicación inmediata con Carabineros.

A partir de la alerta, se solicitó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, unidad especializada que debe abordar este tipo de procedimientos.

A través de un comunicado, Enap Refinerías S.A. confirmó lo ocurrido y señaló que los antecedentes del caso serán puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que abrió una investigación criminal en el contexto de una querella presentada anteriormente por la compañía debido a hechos similares.

Además, indicaron que las acciones adoptadas tienen como prioridad resguardar la seguridad de las personas que desempeñan funciones en sus instalaciones.

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