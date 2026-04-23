Activan plan intersectorial por alza de robos en Barrio Poniente de Viña del Mar: más de 50 casos en un mes encendieron las alarmas

Un preocupante aumento en los delitos, principalmente asociados a robos en lugar no habitado, se ha registrado durante el último mes en el Barrio Poniente de Viña del Mar, encendiendo las alertas entre locatarios, vecinos y autoridades.

Según los antecedentes, se han contabilizado más de 50 casos adicionales en comparación al periodo anterior, concentrados especialmente en horarios de madrugada, cuando los locales comerciales permanecen cerrados.

Ante este escenario, la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar convocó a una reunión con representantes del Ministerio Público, la Municipalidad, asociaciones de locatarios y gremios del sector, con el objetivo de coordinar acciones que permitan enfrentar este fenómeno delictual y reforzar la sensación de seguridad.

El prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, explicó que el aumento de los delitos responde a una situación puntual y no a una tendencia habitual, ya que "tenemos un aumento importante de casos en el sector Poniente, lo cual no obedece a una temporalidad normal. Esta es una situación puntual, de la que nos hemos hecho cargos conjuntamente con la Municipalidad y con Carabineros".

Asimismo, detalló que ya se han implementado medidas concretas, como los "diferentes operativos nocturnos que estamos haciendo con personal de civil, tenemos rondas extraordinarias y focalización diferenciada por parte de personal que está trabajando en los horarios donde hemos logrado determinar cuándo se generan estos delitos. Eso nos ha llevado hasta el día de hoy a detener a nueve personas, en diferentes procedimientos, los cuales han sido puestos a disposición de la Fiscalía".

El jefe policial subrayó que "en menos de un mes hubo un momento importante, donde estamos hablando de más de 50 casos en comparación a los periodos anteriores”, agregando que "esta reunión nos aporta nuevos antecedentes para poder articular una red para que los locatarios puedan entregar y acompañar el proceso penal. Eso es súper importante porque la fiscal nos hacía presente que muchas veces Carabineros toma detenidos, genera el control de detención, pero a posterior el locatario no concurre y eso genera una medida que no es la que quisiéramos”.

Desde el Ministerio Público, en tanto, la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, confirmó que el fenómeno ha sido analizado a nivel comunal y en coordinación con otros territorios, explicando que "nos reunimos en el consejo que se hace cada tres meses, del STOP, junto a las autoridades del caso, analizando el incremento de delitos en el último trimestre en Viña del Mar, Concón y Quintero, y posteriormente nos hemos reunido con los locatarios del Barrio Poniente, tanto del sector gastronómico como hotelero, analizando también un incremento que se ha mantenido durante este último mes en cuanto a los delitos de robo en lugar no habitado”.

En esa línea, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional diciendo que "hicimos una mesa de trabajo para poder tomar medidas concretas de prevención por parte de los organismos encargados, en este caso por el Ministerio Público de coordinación, para poder llevar a buen término las investigaciones que han surgido”.

Desde el Municipio de Viña del Mar, el director de Seguridad Pública, Alejandro Urbina, aseguró que "recogimos con bastante atención e interés la situación que está ocurriendo en el Barrio poniente, y en eso como Municipio nos hemos puesto desde hace bastante tiempo en refuerzo de operativos, de patrullajes y una colaboración mucho más estrecha de la que ya tenemos con Carabineros, en horarios donde están ocurriendo estos eventos”.

También destacó el enfoque complementario en materia urbana, afirmando que "un aspecto complementario es que el Municipio está reforzando todo lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano, con la recuperación de los espacios públicos, que en algunos de estos casos han sido los factores que han significado robos en lugar no habitado, en estos casos en locales comerciales”.

Por su parte, el representante de la asociación de hoteleros de Viña del Mar, Jaime Zúñiga, manifestó que “nos quedamos tranquilos, vamos a estar en apoyo y en coordinación permanente. Nosotros somos una importante información para Carabineros y para Seguridad Ciudadana, para poder trabajar en conjunto y entregar la información que se requiere para los patrullajes, los momentos, las horas y las cámaras de seguridad, que son importantes”.

Luego, el secretario de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar, José Carmona, expuso que "la sensación general que yo tengo de esta reunión ha sido bastante positiva porque se ha reforzado el trabajo en conjunto con el área pública, también con Carabineros y también con la Municipalidad, para poder resolver la problemática actual que estamos teniendo todos los locatarios, sobre todo durante el último mes, donde ha habido un aumento explosivo de delitos de robo en lugar no habitado".

La coordinación entre autoridades y actores del sector busca así contener un fenómeno delictual que, en pocas semanas, ha generado preocupación en uno de los polos gastronómicos y turísticos más relevantes de la comuna de Viña del Mar.

PURANOTICIA