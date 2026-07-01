Activan el Código Azul en las comunas de Los Andes y San Felipe por bajas temperaturas

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul para las comunas de Los Andes y San Felipe a raíz del pronóstico de bajas temperaturas.

La cartera informó que la medida se inició a las 17:00 horas de este miércoles y se mantendrá vigente hasta las 13:00 horas del jueves 2.

La medida también fue activada para la región Metropolitana y las comunas de Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles y Temuco.

El ministerio indicó que esta estrategia "consiste en el aumento de operativos móviles que recorren las calles entregando alimentación, abrigo y traslado a albergues para personas que lo necesitan".

Finlamente, recordaron que "si ves una persona en situación de calle, puedes levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0 o ingresando al sitio www.codigoazul.gob.cl.

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