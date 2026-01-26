Activan catastro, fichas FIBE y ayudas sociales tras incendio que dejó cuatro víctimas fatales en el cerro Los Placeres de Valparaíso

Diversos cursos de acción han comenzado a ejecutarse en Valparaíso luego de la tragedia que significó para una familia el incendio de una casa en el cerro Los Placeres, emergencia en la que perdieron la vida cuatro personas.

Cabe recordar que el siniestro se inició en una casa de material ligero a eso de las 3:40 horas de este domingo 25 de enero en el pasaje Millaroy, hasta donde fueron despachadas varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

Mientras los voluntarios combatían el fuego y centraban sus labores en evitar que las llamas alcanzaran otros inmuebles, vecinos del sector reportaron que al interior de la casa afectada permanecían al menos cuatro personas que no habían salido.

Así es como una vez controlado el fuego e iniciado el proceso de remoción de escombros, se hizo ingreso al inmueble para buscar a las personas desaparecidas, encontrando a las cuatro víctimas fatales: tres hombres y una mujer.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público instruyó que detectives de la Brigada de Homicidios comenzaran el trabajo investigativo en el sitio del suceso, enfocándose en la identificación de las víctimas. En paralelo, se desplegaron peritos regionales para realizar diversas diligencias con el objetivo de establecer la causa y el origen del incendio.

En tanto, desde la Municipalidad de Valparaíso informaron que el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres se hizo cargo de la emergencia en una primera etapa, confirmando que tres casas resultaron completamente destruidas producto del incendio estructural, además de una con daño mayor, quedando no habitable.

Asimismo, se constató la existencia de siete personas damnificadas. De igual forma, los equipos municipales ya iniciaron el catastro y la aplicación de las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), además de los análisis estructurales de las viviendas afectadas.

Una vez finalizadas las diligencias investigativas, se avanzará en los retiros de escombros, ayudas paliativas y respuestas a las distintas necesidades que se presenten, manteniendo un despliegue coordinado para apoyar a las familias afectadas.

