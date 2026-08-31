Acribillan a hombre afuera de una botillería y muere en plena vía pública de La Cruz

Un hombre murió luego de ser baleado durante la noche de este domingo 30 de agosto en la comuna de La Cruz, a la altura del paradero 8, en el límite con Quillota.

El crimen tuvo lugar en la calle Lorca, en las afueras de una botillería, desde donde vecinos denunciaron previamente haber escuchado ráfagas de disparos.

El mayor Julio Ramos, comisario de Carabineros de Quillota, informó a Puranoticia.cl que la víctima "es un hombre adulto, de unos 40 años, quien por diversos impactos balísticos fallece pese a los ejercicios de reanimación del personal de salud".

Hasta el lugar de los hechos concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, además de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que a pesar de los intentos por mantenerlo con vida comprobaron que no presentaba signos vitales.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima fue a comprar a la botillería, momento en que fue abordado por sujetos en un vehículo, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones por motivos que hasta el momento son desconocidos.

Una vez informado el Ministerio Público de lo ocurrido, el fiscal de turno instruyó que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, quienes deberán establecer las causas e identificar a los responsables del crimen.

PURANOTICIA