Acercan atención a pueblos originarios con gestores territoriales en las provincias de Valparaíso, Los Andes y Marga Marga

Acercar la oferta programática de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a las comunidades y personas pertenecientes a pueblos originarios es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso y el organismo.

El acuerdo contempla la instalación de gestores territoriales en las provincias de Valparaíso, Los Andes y Marga Marga, quienes tendrán entre sus funciones ampliar la red de atención ciudadana y fortalecer la gestión territorial, atendiendo las distintas necesidades de las comunidades de pueblos originarios.

El convenio es financiado a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y considera la contratación de tres funcionarios, uno para cada una de las delegaciones mencionadas, quienes estarán encargados de articular las políticas relacionadas con orientación, postulación de proyectos y asesoría en esta materia.

Tras la firma del convenio, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que "teníamos una deuda como región de Valparaíso con los pueblos originarios y esta firma del convenio con Conadi nos permite acercarles las políticas de Gobierno. Se han contratado tres funcionarios, uno para la delegación de Valparaíso, uno para Marga Marga y otro para Los Andes, precisamente para articular las políticas que tienen que ver con orientación, postulación de proyectos, asesoría en esta materia. Esto servirá para que tengan canales de participación, vínculos y podamos trabajar en sus distintas demandas que tienen como pueblos originarios".

En tanto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, explicó que "en Rapa Nui estaba la única oficina local de Conadi de la región. Entonces con este convenio se descentraliza un poco este tema, de poder cubrir las necesidades de los pueblos originarios. Son casi 107 mil personas que se determinan de pueblos originarios, 78% mapuche".

La presidenta de la organización mapuche Rayen Mahuida y del comité de vivienda Ñuque Mapu de Quilpué, Ana Osorio, sostuvo que "la idea es que avancemos. Yo creo que esto nos sirve a nosotros, ya que cuesta mucho acreditarse, muchos han tenido que ir a Santiago para hacerlo más rápido y llevan meses esperando. He de esperar que con esta ayuda que nos da el delegado presidencial, de tener una oficina local, sea todo más rápido".

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, destacó que "esta es una tremenda noticia para los pueblos indígenas de las provincias de Los Andes y de Aconcagua, que un servicio público tan importante como la Conadi se descentraliza en la región, pero también se descentraliza en la principal puerta de entrada de Chile, como es la provincia de Los Andes. Esto genera una política mucho más inclusiva. Será un servicio instalado permanentemente, todos los días, en una delegación presidencial que atiende muchas personas, a la que concurren para distintos servicios públicos y que acerca los servicios del Estado a las personas".

LÍNEAS DE ACCIÓN

El convenio contempla tres principales líneas de acción para acercar la oferta de Conadi a las personas y comunidades indígenas de la región.

La primera corresponde a la atención de público en oficina, con orientación directa y asesoría en la tramitación de beneficios sociales.

La segunda considera asistencia técnica y vinculación con asociaciones y comunidades indígenas, con el objetivo de levantar necesidades, difundir programas y coordinar acciones, facilitando la presencia de servicios y la realización de trámites en las distintas comunas de la región.

Finalmente, el equipo responsable de ejecutar el convenio efectuará capacitaciones y apoyará a las personas y comunidades en toda la cartera de servicios de Conadi, con especial énfasis en la certificación de calidad indígena, incluyendo la tramitación y obtención del documento oficial; la postulación a subsidios; concursos del Fondo de Tierras y Aguas; y programas sociales y productivos.

Con este despliegue, las delegaciones de Valparaíso, Marga Marga y Los Andes incorporarán atención y orientación vinculada a la oferta de Conadi, buscando facilitar el acceso de las comunidades de pueblos originarios a los distintos beneficios, programas y trámites disponibles.

PURANOTICIA