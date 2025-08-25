Acera poniente de la céntrica calle Arlegui de Viña del Mar quedó habilitada al tránsito de peatones tras fin de las obras

Habilitada al tránsito de peatones, en toda su extensión, se encuentra la acera poniente de calle Arlegui, en Viña del Mar; esto, tras finalizar la obra gruesa del proyecto de mejoramiento integral entre Vön Scrhöeders y plaza José Francisco Vergara, trabajos que se ejecutaron con una inversión de $1.000 millones, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a través del Gobierno Regional de Valparaíso.

La iniciativa se ejecutó en una superficie de 5.800 mt2 de aceras e incluyó la instalación de baldosas con diseño, hormigón reforzado en accesos vehiculares, cambio de valla peatonal, nuevo mobiliario urbano con bancas pensadas especialmente para personas mayores y accesibilidad universal, aumentando los estándares urbanos y la calidad de vida de quienes viven, trabajan y transitan en esta importante arteria de la ciudad.

Actualmente se están realizando las últimas faenas de terminaciones y pronto se iniciará el trabajo de paisajismo con arbolado y flores en el lugar.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “las obras en calle Arlegui fueron muy solicitadas por la comunidad, especialmente por las personas mayores, quienes enfrentaban caídas y accidentes debido al estado previo del lugar. Hoy estamos entregando un espacio público moderno y renovado, con una inversión que va directamente a beneficiar la calidad de vida de nuestros vecinos que utilizan diariamente esta importante zona del centro de la ciudad”.

La jefa comunal destacó que “estos proyectos reflejan, claramente, nuestra planificación estratégica que se está materializando a través de diversas acciones concretas y, en este caso, el trabajo coordinado con el gobernador Mundaca, con quien esperamos prontamente inaugurar la totalidad de las obras".

En el mismo marco de proyectos de mejoramiento del casco histórico de la ciudad, avanza la renovación de aceras en calle Valparaíso, que incluye la instalación de hormigón pulido, baldosa, reparación y modificación de rejillas de canales de aguas lluvias, nueva postación, mejoramiento de la iluminación y paisajismo.

Actualmente, las faenas se concentran entre calles Villanelo y Quinta, tramo que finaliza esta semana, para iniciar las obras en la última cuadra, entre Quinta y José Francisco Vergara. Este proyecto considera una inversión de 3.500 millones de pesos, financiados por el FNDR, aprobados por el Gobierno Regional de Valparaíso.

