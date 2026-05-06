Accidentes de tránsito en Viña del Mar marcan el inicio de las precipitaciones en la región

Las primeras precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta este miércoles 6 de mayo a la zona central ya comienzan a generar complicaciones en el tránsito del Gran Valparaíso, con diversos accidentes reportados durante la jornada.

Uno de los hechos se registró en la rotonda El Trébol, en la comuna de Viña del Mar, punto que conecta el Troncal Urbano con la ruta Las Palmas, donde conductores alertaron sobre el volcamiento de un vehículo menor, generando preocupación entre quienes transitaban por el sector, en dirección hacia Placilla de Peñuelas.

Posteriormente, se reportó un segundo accidente en avenida La Marina, a la altura del Club Unión Árabe de Viña, en dirección al puente Casino. En ese lugar, se informó de un rescate vehicular simple tras el choque de un automóvil contra un muro.

Según antecedentes preliminares, equipos de emergencia evaluaban en el lugar la eventual existencia de personas lesionadas, mientras personal de Seguridad Pública de la Municipalidad concurrió para colaborar en el procedimiento y resguardar la zona.

Estos hechos se enmarcan en el inicio de las lluvias en la zona, por lo que autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución ante estas condiciones en las vías.

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