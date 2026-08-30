Accidente vehicular deja sin suministro eléctrico a 207 clientes en Quillota

Una colisión de un vehículo con un poste de luz provocó una nueva afectación a la red de Chilquinta, lo que dejó sin suministro eléctrico a 207 clientes en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso.

El siniestro vial se produjo específicamente en calle Riquelme, donde el automóvil colisionó contra la infraestructura eléctrica, cuyos trabajos para ser reparados tardaron gran parte del día.

De acuerdo a lo señalado por la propia empresa eléctrica, a lo que va de este año en curso 2026, y solo hasta el pasado mes de junio, en la comuna han ocurrido 82 accidentes de este tipo, lo que ha afectado con la interrupción del suministro eléctrico a 28.005 clientes.

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