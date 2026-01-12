Accidente en Mejillones cobra la vida de dos adultos y tres menores de edad de Quillota

Este fin de semana se confirmó que una familia de Quillota perdió la vida en un grave accidente de tránsito registrado la noche del viernes en la ruta 1, a la altura del ingreso a la comuna de Mejillones, en la región de Antofagasta.

Por causas que tendrán que ser investigadas, el automóvil en el que viajaban colisionó con un bus, terminando con el vehículo familiar volcado en la ruta.

Personal de la SIAT de Carabineros realizó una serie de diligencias técnicas y científicas para establecer la dinámica y causas del fatal accidente.

En el lugar fallecieron dos adultos y tres menores de edad, dos de los cuales son estudiantes del colegio Marista Diego Echeverría de Quillota.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, expresaron que "con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de dos de nuestros estudiantes".

"Acompañamos este doloroso momento también a través de un comunicado, junto al cariño y la oración por sus familias, amigos y compañeros, elevando una intención por su descanso y por el consuelo de quienes hoy sufren su partida", añadieron.

Finalmente indicaron que "como escuela, nos unimos en el dolor y en la esperanza, sosteniéndonos fraternalmente en este momento tan difícil".

