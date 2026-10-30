Accidente en Las Palmas dejó a conductor atrapado al interior de su auto en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 30 de octubre en la ruta Las Palmas, en Viña del Mar, luego que un vehículo menor impactara contra una barrera de contención.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 8, motivando el despacho de las máquinas 32 y 12 del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente de tránsito dejó a una persona lesionada y atrapada al interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

La situación también generó complicaciones para el tránsito.

Transporte Informa reportó un "siniestro vial en vía Las Palmas, Viña del Mar, altura de puente El Quiteño. Se mantiene restricción de una pista en dirección a Concón".

Finalmente hicieron un llamado a "transitar con precaución y velocidad moderada".

PURANOTICIA