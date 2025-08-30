Accidente deja vehículo volcado en enlace Las Palmas en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la variante de Viña del Mar, a la altura del enlace Las Palmas en dirección a Santiago, dejando como saldo un vehículo volcado y un amplio despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor del automóvil perdió el control del mismo por razones que aún se investigan, lo que provocó que el vehículo terminara volcándose en la calzada.

Testigos del hecho alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió la llegada de personal de equipos de emergencia.

Afortunadamente, hasta el momento no se ha confirmado la existencia de heridos de gravedad.

Personal policial trabajaban en la zona para gestionar la situación y regular el tránsito.

PURANOTICIA

(Imagen de Sitio del Suceso)