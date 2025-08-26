Accidente de tránsito termina con camión volcado en autopista de Santo Domingo

Un accidente de tránsito terminó con un camión volcado a la altura del kilómetro 116 de la Ruta de la Fruta, a la altura de la comuna de Santo Domingo.

El hecho se habría originado en una colisión de dos vehículos, uno de los cuales volcó en esta autopista que conecta la región de Valparaíso con la Metropolitana.

Hasta el lugar de la emergencia concurrieron equipos liderados por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, además de personal del SAMU.

Desde el lugar de los hechos se informó que son los conductores de los automóviles los que han requerido una primera asistencia médica.

El tránsito vehicular estuvo interrumpido en el sector conocido como El Convento, desde San Pedro hacia la comuna de Santo Domingo.

