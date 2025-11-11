Click acá para ir directamente al contenido
Accidente de tránsito en Valparaíso: camión termina con su rampla volcada en La Pólvora

Accidente de tránsito en Valparaíso: camión termina con su rampla volcada en La Pólvora

Hasta la parte alta del cerro Playa Ancha, a la altura de la rotonda del Zeal, concurrieron equipos de emergencia para atender el siniestro vial protagonizado por esta máquina.

Martes 11 de noviembre de 2025 17:55
Un accidente de tránsito terminó con la rampla de un camión de alto tonelaje volcada en el camino La Pólvora de la comuna de Valparaíso.

Hasta la parte alta del cerro Playa Ancha, a la altura de la rotonda del Zeal, concurrieron equipos de emergencia para atender el siniestro vial.

Por imágenes publicadas en redes sociales se logra apreciar que la cabina del camión está junto a la berma, pero con su rampla completamente volcada.

Aparentemente, el conductor del camión y su acompañante se encuentran en buen estado de salud, a la espera de personal del SAMU.

