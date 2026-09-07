Accidente de tránsito en Casablanca deja un fallecido y dos personas gravemente heridas

Una persona fallecida y otras dos gravemente lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado durante el mediodía de este lunes en la comuna de Casablanca.

El hecho ocurrió específicamente en la ruta F-90, a la altura del kilómetro 7, en el sector Jardín Suizo, donde, por causas que deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente, dos vehículos menores protagonizaron una colisión de alta energía.

A raíz del impacto, una persona perdió la vida, mientras que otras dos resultaron gravemente lesionadas. Se trata de un adulto y un menor de edad, quienes debido a la gravedad de sus lesiones fueron trasladados al Hospital Van Buren de Valparaíso.

Hasta el sitio del accidente concurrieron distintos equipos de emergencia para atender la situación y prestar auxilio a las personas involucradas en la colisión.

En tanto, se adoptarán las medidas y procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fatal accidente y establecer sus causas.

PURANOTICIA