Accidente con ocho lesionados reaviva críticas por ampliación de ruta F30-E: Municipio de Quintero acusa "inoperancia" del Gobierno

Luego de una serie de accidentes de tránsito en el eje vial estructural de Quintero, el alcalde Rolando Silva y el Concejo Municipal expresaron su molestia con el Gobierno y el Estado por el prolongado retraso del proyecto de ampliación de la ruta F30-E.

Este emplazamiento municipal surge luego que durante la mañana de este viernes 19 de diciembre, en el sector Santa Julia de dicha carretera, un bus colisionara de frente con un furgón, dejando ocho lesionados, uno de ellos de carácter grave.

Por este motivo, la Municipalidad de Quintero expresó "su más enérgico y categórico repudio ante la inaceptable inoperancia del Gobierno de turno y del Estado de Chile frente al prolongado retraso del proyecto de ampliación de la ruta F30-E, eje vial estructural que conecta las comunas de Concón y Quintero".

Cabe hacer presente que esta arteria es la principal vía de acceso y salida de Quintero, utilizada diariamente por miles de personas que se mueven entre Concón y Puchuncaví, y que, a juicio del Municipio, "se ven obligadas a transitar por una infraestructura obsoleta, colapsada y peligrosa, que no cumple con estándares mínimos de seguridad vial. Esto es inaceptable para una comuna de más de 40 mil habitantes".

Sobre el grave accidente que involucró a un bus y a un furgón, la casa edilicia planteó que "evidencia de manera concreta las falencias de esta carretera".

"La falta de avances concretos en su ampliación y mejoramiento pone en riesgo a estudiantes, adultos mayores, trabajadores у usuarios del transporte público y privado, quienes dependen de esta vía para sus actividades diarias", agregaron.

Es por este motivo que desde la Municipalidad de Quintero hicieron un llamado al Gobierno del Presidente Boric, cuyo mandato finaliza el 11 de marzo, a "cumplir con su responsabilidad administrativa y avanzar en la ampliación de la ruta F30-E".

Asimismo, aseguraron que esperaban que en el próximo Gobierno de Chile, que liderará el Presidente electo, José Antonio Kast, "apoye de manera efectiva este proyecto".

"Nuestra comuna cumple un rol estratégico para el país en materia de energía у combustibles, aportando cerca del 60% de la energía nacional. Por ello, necesitamos una carretera digna y exigimos un trato estatal acorde a su relevancia y aporte al desarrollo del país", sentenciaron el alcalde Silva y el Concejo Municipal.

Por último, aseguraron que continuarán trabajando de manera activa con las autoridades regionales y nacionales, velando por la seguridad, la conectividad y el desarrollo de toda la comuna, incluyendo Loncura y sus localidades rurales.

