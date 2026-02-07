Accidente Aéreo en Quillota: Avioneta cae en aeródromo de Boco durante festival aéreo y deja tres lesionados

Una emergencia aérea se registró la tarde de este Sábado en el sector del aeródromo de Boco, comuna de Quillota, tras la caída de una avioneta durante el desarrollo de un festival aéreo que se realizaba en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Bomberos fue despachado de inmediato a la emergencia, luego de que la aeronave capotara y cayera aparentemente sobre paneles solares, generando un principio de incendio.

Producto del accidente, tres personas resultaron lesionadas, siendo atendidas en el lugar por personal del SAMU, quienes informaron que las lesiones serían de carácter leve, sin riesgo vital.

El Cuerpo de Bomberos de Quillota logró controlar el fuego rápidamente, evitando una propagación mayor y asegurando el área para el trabajo de los equipos de emergencia.

A raíz del hecho, el festival aéreo fue suspendido, mientras que las causas del accidente serán investigadas por las autoridades correspondientes para esclarecer la dinámica del siniestro.

