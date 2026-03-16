Académico de Valparaíso explica las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Kast

Las recientes medidas económicas presentadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast han abierto el debate sobre su impacto en la economía y en las finanzas públicas. El economista de la Universidad de Valparaíso, Diego del Barrio, analizó en Puranoticia Matinal los anuncios y explicó las principales implicancias que podrían tener para el país.

Según el académico, las propuestas del Ejecutivo se alinean con una estrategia que el gobierno ya había adelantado antes de asumir. “Esto va muy de la mano con un discurso que se venía instalando por el presidente Kast y su ministro Quiroz desde febrero”, señaló, recordando que una de las primeras definiciones económicas fue un ajuste al gasto público. En esa línea, explicó que se planteó “un recorte a todos los programas de gobierno de un 3%”.

Entre las medidas destacadas del plan se encuentra la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, iniciativa que busca incentivar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la compra de viviendas. De acuerdo con Del Barrio, el objetivo sería generar un efecto en la actividad económica a través de mayores inversiones en construcción.

“El acceso a estas viviendas va a ser más barato, tendría que ser un 19% más barato de lo que se está cobrando ahora”, explicó el economista, señalando que la reducción del impuesto podría traducirse en menores precios para quienes compren propiedades.

En ese contexto, el académico indicó que la lógica del gobierno apunta a dinamizar el mercado inmobiliario para impulsar la economía. “Lo que está esperando es que se reactive la construcción, que las inmobiliarias y las constructoras inviertan porque los costos van a ser menores”, sostuvo.

El paquete también incluye otras iniciativas, como la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, una de las promesas de campaña del mandatario.

No obstante, Del Barrio planteó que uno de los principales problemas del anuncio radica en la forma en que fueron presentadas las medidas, ya que combinan acciones de emergencia con cambios estructurales en materia tributaria. “Este plan mezcla objetivos”, advirtió, agregando que en el mismo paquete se incluyen medidas de reconstrucción, incentivos económicos y reformas permanentes.

“Mezcla los objetivos de emergencia con una agenda tributaria permanente”, explicó, lo que —a su juicio— ha generado confusión sobre el alcance real del plan económico.

Otro de los puntos abordados en los anuncios corresponde a modificaciones en el sistema de gratuidad universitaria, que buscarían restringir su acceso a estudiantes menores de 30 años. En este ámbito, el economista vinculó la discusión con el debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y las dificultades que han existido en torno a su eventual condonación.

Para Del Barrio, el principal desafío del gobierno será ordenar las prioridades del paquete económico y analizar cada iniciativa de forma separada para dimensionar su impacto real. “Hay cosas que se tienen que empezar a tramitar o analizar por sí solas”, concluyó.

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