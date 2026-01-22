Abren postulaciones para los concursos de los programas «Renueva tu colectivo» y «Renueva tu micro» en la región de Valparaíso

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso abrió las postulaciones para los concursos del «Programa de Modernización del Transporte Público», iniciativa que permite a los pequeños empresarios del rubro renovar su flota, con el propósito de avanzar en mejoras del servicio que entregan a los usuarios de la región.

Específicamente, se trata de los concursos «Renueva tu Micro» y «Renueva tu Colectivo», correspondientes a su llamado 2025 y que se ejecuta durante el 2026, los cuales cuentan con $2.370 millones de inversión para ambos programas.

Ambos programa los administra el Gore de Valparaíso y, desde 14 de julio del 2021 a la fecha, se han destinado $3.500 millones para el «Renueva tu Colectivo», con 924 beneficiados, y $5.240 millones para el «Renueva tu Micro», que ha beneficiado a un total de 185 personas que pudieron acceder a este subsidio.

El gobernador Rodrigo Mundaca indicó que "los procesos de postulación van a cerrar en febrero del 2026 (13 febrero y 27 de febrero, respectivamente). Este es un programa muy importante. Se están recibiendo postulaciones y esperamos poder conjugar expectativas con realidad y dar respuesta a quienes anhelan y esperan tanto este programa”.

Las bases de ambos procesos fueron publicadas el 23 de diciembre del 2025, por lo que la primera fase de postulación, que se realiza a través de la plataforma digital, se extenderá hasta febrero.

Cabe señalar que el programa «Renueva tu Micro» entrega un subsidio a los dueños de buses, para el reemplazo de maquinarias antiguas por vehículos modernos, con mejor tecnología y seguridad, que permitan entregar un mejor servicio de transporte público a los usuarios.

En tanto, el programa «Renueva tu Colectivo» permite a los dueños de taxis colectivos postular a este subsidio de modernización, siempre que incorporen tecnologías menos contaminantes; mejoras en seguridad; rendimiento; y en calidad. Además, el valor del beneficio por renovación será en función de la tecnología y rendimiento urbano del vehículo entrante, como por ejemplo, gasolina, diésel, vehículos híbridos o eléctricos.

