Abren postulaciones al subsidio del Minvu para sectores medios: será 100% online

Hasta el 28 de noviembre, y de manera 100% online, se encontrarán abiertas las postulaciones al segundo llamado nacional 2025 del subsidio destinado a familias de sectores medios, beneficio del Estado que está dirigido a familias de ingresos medios que no son propietarias de una vivienda, con la posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario. Para estos grupos, las postulaciones son de manera digital en www.minvu.cl.

Al iniciar este segundo llamado del año, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, manifestó que “este subsidio es muy relevante para apoyar en la solución habitacional de una vivienda definitiva a aquellas familias que tienen capacidad de ahorro y que requieren de un apoyo económico significativo, que les permita construir una vivienda nueva, usada o, bien, construir en sitio propio".

De esta forma, esta convocatoria es para que las familias que cumplan con los requisitos del programa puedan postular y que se informen a través de los canales oficiales; ya que este proceso se realiza de forma digital en www.minvu.cl, a través de las tres modalidades tradicionales: postulación automática, online o a través de formulario.

Desde el Serviu regional, su directora (s) Nerina Paz, señaló que "el proceso se extenderá hasta el 28 de noviembre y si bien será 100% online, también estará a disposición nuestra oficina regional, ubicada en Bellavista 120, y las provinciales para cualquier duda e información. Sabemos la importancia que tiene este beneficio para la comunidad, ya que permite la adquisición de una vivienda, nueva o usada, en zonas urbanas y rurales; por lo que el llamado es a informarse bien y hacer los trámites dentro del tiempo estipulado para que el proceso sea fructífero para quienes postulen”.

SUBSIDIO DS1

Este subsidio permite comprar una vivienda nueva o usada o construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales. Cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

De igual manera, para entregar un mejor servicio a las familias que postulen, la atención se hará en fechas escalonadas de acuerdo con el siguiente cronograma:

• Postulación automática: para personas postulantes no seleccionadas en el primer llamado al DS1 de 2025. Recibirán la propuesta por correo electrónico o pueden hacerlo revisando directamente en el sitio web “Minvu Conecta” en www.minvuconecta.cl. Desde el 18 al 28 de noviembre.

• Postulación en línea: dirigida a personas postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática o nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial. Desde el 19 al 28 de noviembre.

• Vía formulario de Atención Ciudadana: para quienes no puedan ser atendidas a través de postulación automática o en línea. Desde el 21 al 28 de noviembre.

REQUISITOS

• Tener mínimo 18 años de edad.

• Contar con Cédula de Identidad Nacional. Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva.

• Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula:

• Tramo 1: hasta del 60% del RSH,

• Tramo 2: hasta del 80% del RSH,

• Personas mayores en Tramo 1 y 2: hasta el 90% del RSH,

• Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado.

• Acreditar una cuenta de ahorro abierta hace al menos doce meses. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de octubre de 2024.

• Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, al próximo jueves 30 de octubre de 2025.

CONDICIONES ESPECIALES

• No se exigirá preaprobación de crédito hipotecario.

• Se ampliará la vigencia de documentos de acreditación del terreno en la modalidad de construcción en sitio propio (emitidos con fecha no anterior al 1 de enero de 2024). Asimismo, no se exigirá la presentación de estos documentos a quienes los hayan presentado en el primer o segundo llamado al DS1 de 2024 o al primer llamado a este subsidio de este año (2025).

• La vigencia de la residencia definitiva de las personas extranjeras será verificada en forma previa al proceso de selección. Será necesario que presenten su cédula de identidad para personas extranjeras en la que conste su residencia definitiva (exceptuando la postulación automática).

PURANOTICIA