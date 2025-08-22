Abren las puertas del «Refugio Código Azul» debido a bajas temperaturas en San Felipe

La Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso suscribió un convenio de transferencia de recursos, con el objetivo de implementar el dispositivo «Operativo Móvil», en el marco del Código Azul, en la comuna de San Felipe.

En agosto, el convenio fue modificado para incorporar la puesta en marcha del dispositivo denominado «Refugio Código Azul», el cual tiene como finalidad entregar alojamiento, alimentación, higiene, abrigo y derivaciones durante un período de 30 días. Este refugio comenzó su funcionamiento el 21 de agosto en la tarde, brindando un espacio adecuado para pernoctar, junto con cena, desayuno y almuerzo, además de un set de ropa de abrigo personal en caso de ser requerido.

Los recursos asignados para ambos dispositivos sociales se especifican en $27.600.000 para el «Operativo Móvil» y $18 millones para el «Refugio Código Azul».

Respecto a las activaciones del Código Azul con el «Operativo Móvil», éste se está ejecutando desde el pasado 12 de junio, realizando recorridos por distintos puntos de la comuna para entregar alimentación y abrigo a las personas en situación de calle; y contará con activaciones hasta el 30 de septiembre del presente año.

Asimismo, desde el mes de mayo, la Municipalidad de San Felipe cuenta con un albergue municipal, implementado a través de un convenio de transferencia de recursos con la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Este dispositivo tiene como objetivo dar respuesta a las bajas temperaturas registradas durante el invierno.

