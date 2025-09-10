Abren investigación por presunta agresión a niño de 10 años en escuela de San Antonio

El área de Educación Municipal de San Antonio y la Superintendencia de Educación, a partir de una denuncia realizada por una apoderada de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, comenzaron a investigar un confuso ataque a un estudiante de tercero básico.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del establecimiento vía WhatsApp por parte de la apoderada el día jueves 4 de septiembre de 2025 a las 17:26 horas, instancia en la cual relata que su hijo habría sufrido una agresión en la escuela, donde además le habrían sustraído $5.000, colocándole un polerón en la cara y propinándole patadas.

En específico, se informó que el niño de 10 años habría sido golpeado por un grupo de alumnos de séptimo y octavo año del mismo establecimiento educacional.

Ante los relatos realizados por la madre del niño, el inspector del establecimiento decide activar el protocolo por posible maltrato entre estudiantes, tal y como se encuentra declarado en el reglamento interno de la escuela.

Por este motivo, se cita a la apoderada para el día viernes 5 de septiembre para recabar mayores detalles de la denuncia e iniciar el levantamiento de antecedentes que pudieran esclarecer lo sucedido. Sin embargo, la apoderada decidió no acudir a dicha citación a la escuela recién hasta este martes 9 de septiembre.

No obstante lo anterior, desde el Municipio indicaron que la escuela dio continuidad a su protocolo de actuación, recogiendo testimonios de la profesora jefe, profesional del programa de integración escolar que apoya al niño y de estudiantes que vieron al hijo de la apoderada hasta últimas horas de clases el día jueves 4 de septiembre.

Cabe señalar que, según el relato de la madre entregado a un medio de comunicación local, la agresión habría ocurrido el día viernes 5 de septiembre, jornada en la que –según registros de asistencia– el estudiante no asistió a clases.

Desde la Dirección de Educación Municipal, a través de su Unidad de Convivencia Escolar, se hizo presente en el establecimiento, luego de conocidos los hechos, para recabar los antecedentes y verificar la correcta aplicación de los protocolos que pudieran permitir esclarecer lo ocurrido y prestar apoyo a nuestro estudiante. No obstante, hasta el momento no se cuenta con el relato de la apoderada en el establecimiento y, revisados los registros audiovisuales con los que cuenta la escuela, tampoco hay indicios de lo ocurrido, por lo que no se ha podido determinar quiénes serían los posibles responsables de un hecho tan grave como ha relatado la apoderada.

"Como institución, rechazamos cualquier tipo de violencia ejercida en nuestros establecimientos educacionales y estamos llanos a seguir colaborando para que este hecho se aclare y llevar tranquilidad a la madre y especialmente a nuestro estudiante", señalaron desde el área de educación de la Municipalidad de San Antonio.

Por último, indicaron que "lamentamos la exposición pública que ha tenido un hecho que aún se encuentra en etapa de investigación y que involucraría a niños, todos menores de edad, por lo que hacemos un llamado a la responsabilidad respecto a la información que circula en diversos medios de prensa y redes sociales, ya que podrían constituirse también en una posible vulneración".

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA