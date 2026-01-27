Abordan con el MOP alternativas para aliviar cobros de peajes en la región de Valparaíso

Con el objetivo de analizar alternativas que permitan mitigar el impacto de los altos costos de los peajes y avanzar en mejoras viales para la región de Valparaíso, el diputado Nelson Venegas se reunió con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y la Dirección Nacional de Concesiones, cita a la que también asistieron autoridades locales.

En la instancia, el MOP confirmó que la tarifa del peaje Troncal Quillota (60-CH) –el más caro de Chile– se reajusta por IPC más 3,5% y que cualquier modificación estructural requiere relicitación. No obstante, se acordó gestionar con la Dirección Presupuesto y el Ministerio de Hacienda fórmulas de mitigación, además de estudiar pórticos más continuos y sistemas Free Flow, para que el cobro sea proporcional al tramo recorrido.

En cuanto a la ruta 5 Norte, también se revisó el futuro del pórtico Las Vegas y los beneficios a los que podrían llegar a acceder los usuarios locales.

El parlamentario del Partido Socialista señaló que "este es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo y al que hay que darle una solución. Tal vez no resolveremos todo de inmediato, pero sí debemos mitigar los impactos, ese es y será nuestro compromiso. Fue una reunión bastante fructífera".

En tanto, el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, indicó que “hoy nos explicaron las condiciones de la licitación de los peajes en la ruta 60 CH y nos vamos con respuestas y opciones concretas”.

Por su parte, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, sostuvo que “abordamos injusticias en las concesiones de la ruta 60 CH y 5 Norte, marcadas por cobros excesivos y falta de infraestructura. Aún queda mucho por avanzar para que las concesiones sean más justas y no un abuso para nuestros vecinos”.

Finalmente, el consejero regional Lautaro Correa advirtió que “una persona que viaja de Los Andes a Valparaíso puede gastar cerca de $50 mil. Por eso seguiremos insistiendo en la rebaja del 3,5% adicional al IPC, porque hay que escuchar a la ciudadanía”.

