Abogado que denunció a Kast ante Contraloría por usar escudo en la banda presidencial apunta a "evidente gesto político" a Pinochet

Hasta la Contraloría General de la República llegó el abogado Luis Mariano Rendón para presentar una denuncia en contra del presidente electo José Antonio Kast, acusando un presunto mal uso de la banda presidencial, tras la difusión de la futura fotografía oficial en la que aparece portando dicho símbolo con el escudo nacional en el centro.

Según explicó el jurista, quien además es el presidente de la Fundación Memoria Histórica, esta acción vulneraría lo establecido en el artículo 2° de la ley 2.597, normativa que regula el diseño de la banda presidencial de nuestro país.

En ese sentido, recordó que desde 1958 existía en Chile la tradición de que este emblema estuviera compuesto únicamente por los tres colores patrios, siendo Augusto Pinochet el único que incorporó posteriormente el escudo nacional.

En conversación con Puranoticia.cl, el denunciante Luis Mariano Rendón sostuvo que "ahora Kast le agrega nuevamente el escudo, entonces no hay que ser muy perspicaz ni muy agudo para ver que ahí hay un evidente gesto político”.

A ello agregó que, si bien, podría pensarse que se trata de una decisión personal de cada Presidente, “esto está regulado”. En esa línea, enfatizó que “el Congreso Nacional estimó que esto no podía ser al lote, que debía establecerse la forma en que se debe tener la banda presidencial y en esa ley, en el artículo segundo, la ley de 2597, se establece que solamente estará compuesta por estas tres franjas de colores”.

A juicio del abogado, “esta innovación que hizo Pinochet, y que hoy día replica Kast, va en contra de lo que dijo esa ley”, motivo por el cual decidió recurrir a la Contraloría.

Asimismo, el profesional de las leyes explicó que "la misión de la Contraloría es velar por la legalidad de los actos de la administración y le hemos efectuado esta presentación para que se pronuncie respecto de la legalidad de esto, que sería ilegal, pero que es fundamentalmente un gesto político hacia la dictadura".

Consultado sobre si no era preferible centrar la denuncia únicamente en la presunta ilegalidad y no en el trasfondo político, enfatizó que "la motivación mía es que es un gesto político hacia la dictadura y que eso no se debe pasar por alto”.

También expuso que "pueden haber mucha ilegalidades que se cometen todos los días y por múltiples organismos de la administración, de ésta, de la pasada o de la futura”, pero que es necesario priorizar, ya que "uno tiene que ver cuáles son las cosas que le parecen relevantes y dar a pronunciamiento de la Contraloría. Y en este caso, esta ilegalidad a mí me parece relevante por el gesto político que implica".

Finalmente, recalcó que “uno, que no tiene todos los recursos, tiene que elegir cuáles son aquellas cosas por las cuales vale la pena luchar. En este caso, a mí me parece que es un tema relevante por el significado político que tiene".

PURANOTICIA