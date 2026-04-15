Abogado defensor del Alcalde de Quintero rechaza acusaciones por presunto delito sexual y pide respeto al debido proceso

En medio de la investigación por una denuncia de presuntos delitos de connotación sexual contra el alcalde de Quintero, Rolando Silva, su abogado defensor, Fernando Castañeda, entregó a Puranoticia Matinal, la versión del jefe comunal, rechazando las acusaciones y cuestionando la forma en que el caso ha sido expuesto públicamente.

La causa se remonta a una querella declarada admisible, en la que la parte denunciante —representada por la abogada Cynthia Pérez— sostiene que los hechos habrían ocurrido la noche del 8 de marzo en un restobar de la comuna, en dos episodios distintos. Según esa versión, el alcalde habría incurrido en conductas de carácter sexual sin consentimiento, lo que es categóricamente negado por la defensa.

Castañeda explicó que, por recomendación suya, el alcalde ha mantenido silencio mientras avanza la investigación. “Este tipo de imputaciones tan graves debe ser ventilado en el Ministerio Público y en la justicia penal”, señaló, subrayando la importancia de respetar el debido proceso.

En esa línea, el abogado fue enfático al rechazar los hechos: “Esto es absolutamente falso, no existe la conducta que se ha ventilado (…) respecto de que el alcalde habría cometido un delito de abuso sexual”.

Respecto del contexto de la denuncia, indicó que el edil se encontraba en una actividad por el Día de la Mujer junto a su pareja y otras personas, lo que —según la defensa— genera dudas sobre la versión presentada. “Cuesta dar un contexto lógico a una seguidilla de actos que no habrían sido presenciados por nadie”, afirmó.

El defensor también cuestionó que no existieran reacciones inmediatas ante los supuestos hechos. “Nadie reacciona, nadie dice absolutamente nada”, sostuvo, agregando que incluso el traslado posterior —donde habría ocurrido uno de los episodios denunciados— fue breve y con más personas presentes.

Asimismo, planteó reparos sobre la exposición mediática del caso: “No es habitual que en delitos sexuales se ventile tanto en medios de comunicación (…) hay que ser cuidadoso y no tildar a una persona de abusador”, advirtió.

Castañeda también deslizó la posibilidad de motivaciones externas: “Yo quiero sostener que acá puede haber un aprovechamiento reputacional y político”, señalando que el caso se conoció inicialmente a través de redes sociales antes de formalizarse en instancias judiciales.

En cuanto al avance de la causa, el abogado indicó que están a la espera de que el alcalde sea citado a declarar por la Brigada de Delitos Sexuales. “Nos vamos a poner a disposición de la investigación (…) y vamos a solicitar diligencias, como la toma de declaración a todas las personas presentes”, precisó.

Finalmente, sostuvo que, en caso de descartarse los hechos, la defensa evaluará acciones legales. “Vamos a perseguir la responsabilidad contra todas las personas que resulten responsables de este delito que se llama denuncia calumniosa”, afirmó.

El caso continúa en etapa investigativa y sin una resolución judicial definitiva, por lo que rige la presunción de inocencia, mientras las diligencias buscan esclarecer lo ocurrido.

PURANOTICIA