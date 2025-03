Abogado de pobladores de la toma Lajarilla ad portas del operativo de desalojo en Viña: "Será un día amargo, un día muy oscuro"

A las 9:00 horas de este martes 4 de marzo comenzará el operativo de desalojo de la toma El Edén de Lajarilla, en la parte alta de Viña del Mar, acción con la que se da cumplimiento a una orden judicial tras un recurso presentado por el dueño del terreno que fue tomado por alrededor de 90 familias, es decir unas 350 familias.

El hecho fue analizado por el abogado de los pobladores del lugar, Gustavo Burgos, quien en conversación con «Hora de Noticias» repasó lo que ocurrirá este martes.

"Es importante que esté la prensa y organismos de Derechos Humanos, para que cautelen que esto ocurra de la manera como han proclamado las autoridades", comenzó indicando el profesional de las leyes a Puranoticia.cl.

De igual forma, sostuvo que este martes será "un día amargo, un día muy oscuro y triste para la justicia y las instituciones democráticas, donde vamos a presenciar en vivo la ejecución de una resolución judicial donde, en la práctica, se violan los DD.HH.".

Burgos también precisó que "no hay albergues y no se cumple con el requisito para cautelar sus bienes. Es tan así que me he entrevistado con el Prefecto de Carabineros de Viña del Mar, quien me indicó que la policía cerrará el perímetro e invitará a los pobladores a abandonar el lugar, mientras que el desarme de viviendas y la manipulación de sus bienes queda en manos de empleados del señor Massú, lo que contravendría la resolución, que decía que se debían arbitrar esas medidas".

Respecto a la masiva presencia de ciudadanos extranjeros en la toma El Edén de Lajarilla, el abogado indicó que "nuestra Constitución garantiza el derecho a las personas, no sólo a los chilenos. Estas personas se ganan la vida honradamente y tienen derechos. La situación migratoria de ellos podrá ser revisada, pero no podrán ser tratados como delincuentes ni presumírseles conducta delictual porque eso no forma parte del desalojo. Esto es la aplicación de un recurso de protección y aquí no ha habido ningún juicio en el que se han conocido los derechos de las partes".

