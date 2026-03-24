Abogado de la familia pedirá condena por femicidio tras muerte de joven brutalmente agredida en la Av. España de Valparaíso

A las 3:00 horas de este martes 24 de marzo se confirmó el fallecimiento de Camila Ponce, joven estudiante de 21 años que fue brutalmente agredida en el marco de un conflicto vial que tuvo la semana pasada con un conductor en la avenida España de Valparaíso, y que la mantuvo internada durante días en el Hospital Carlos van Buren.

Luego que la joven –que también se desempeñaba como conductora de una aplicación de transportes– fuera a buscar a un pasajero a una veterinaria, tuvo un entrevero con un conductor a la altura del Nudo Barón, en la Av. España, en dirección a Viña del Mar, instante en que el sujeto le arroja un elemento pesado al vehículo de la víctima.

Esto dio origen a una discusión a bordo de los dos automóviles, la que continuó hasta el semáforo del sector Yolanda, momento en que ambos conductores deciden bajarse para continuar la discusión. No obstante, el sujeto la golpea violentamente, la arroja al suelo y la arrastra desde su cabello. Luego, cuando la joven aún permanecía, el individuo regresa a su automóvil para pasar por encima de la víctima.

Esto fue analizado por uno de los abogados de la familia, Pedro Delgado, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "acá hay un dolo de matar, no de lesionar ni nada. Ninguna persona en su sano juicio podría pretender que al aplastar a otro ser humano no lo va a matar y, lamentablemente, a las 3 de la mañana Cami partió. Los médicos del Hospital Carlos van Buren hicieron todo lo posible por salvarla".

A juicio de la defensa de la familia de Camila, acá se configuraría un delito de femicidio: "A mi entender como abogado, esta persona cometió un femicidio, ya que este delito no requiere solo un vínculo afectivo, sino que también un desprecio como mujer porque la tiró al suelo y la arrastró del pelo, lo que demuestra un desprecio por la calidad de mujer de Camila. Este personaje no lo habría hecho con un hombre".

A juicio del abogado, "acá hablamos de una persona que no tiene control de impulsos, que es un peligro para la sociedad, que se le debe detener lo antes posible y se le decrete la prisión preventiva. Si no es un peligro para la sociedad, no sé qué puede ser". En ese sentido, indicó que aún no hay avances respecto a la identificación del sujeto que perpetró el violento hecho que derivó en la muerte de la joven.

Finalmente, respecto a lo que esperan como familia, precisó que buscan que "a esta persona se le condene por femicidio, además el hecho de que se haya dado a la fuga... porque yo dudo que una persona que no esté drogada pueda reaccionar de la forma en que reaccionó este personaje, pero acá estamos hablando de un desprecio absoluto de la vida. Uno puede estar muy molesto, de hecho todos alguna vez hemos echado palabrones o hemos estado molestos (en conflictos viales), pero atropellar a otro ser vivo por un acto de rabia la verdad no tiene justificación".

En paralelo al dolor por su partida, la familia de Camila Ponce decidió respetar su voluntad y concretar la donación de órganos, proceso que será coordinado por el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso. De esta manera, la joven estudiante de 21 años no solo deja una profunda huella entre sus cercanos, sino también la posibilidad de dar vida a otras personas, transformando una tragedia marcada por la violencia en un gesto de generosidad que trasciende su historia.

PURANOTICIA