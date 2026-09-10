Abogado de damnificados de El Olivar condena la "masacre comunicacional" de Poduje y apunta a "cobardía" de la clase política

Más de cinco meses después de la paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, las familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024 continúan esperando una solución para viviendas que, en varios casos, presentaban incluso niveles por sobre el 90% de avance. El conflicto derivó en un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante el cual se busca dejar sin efecto la paralización y permitir que la constructora San Sebastián retome los trabajos en Viña del Mar.

En conversación con Puranoticia.cl, el abogado Juan Andrés Pavez, quien representa a vecinos de El Olivar que recurrieron a la Justicia, puso el foco en el escenario de temor de parte de actores políticos frente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Y es que a pesar de que muchas autoridades regionales y nacionales conocen el caso que enfrentan los vecinos, la reticencia a involucrarse directamente en el conflicto es mayor.

“Si la clase política es cobarde, ¿qué le puedo yo decir a mis representados? Aquí hay adultos mayores, discapacitados y con una serie de problemas. Si los políticos tienen miedo, ¿qué se espera de las demás personas que están viviendo aquí la masacre comunicacional del señor Produje y de los famosos bots? Aquí los bots, más allá de los estándares de más like o menos like, generan opinión y eso es muy complejo en sociedades donde si los políticos tienen la cobardía como puente de iluminación, es muy difícil que las personas confíen en ellos", enfatizó el profesional de las leyes.

Esta situación resulta especialmente grave considerando que –según planteó– desde que se produjo la paralización de las obras han intentado contactar a distintas instancias del Congreso Nacional para exponer la situación de los damnificados.

“Acá hay mucho dolor, hay mucha desesperanza. Se entiende que el Estado ha abandonado a las personas que son víctimas de este incendio. Estoy aquí en la calle Huantajaya, en las mismas casas que visitaron los tres diputados que pudieron venir el día que fue saboteada la Comisión de Vivienda. Con posteridad a ello, hemos tenido la voluntad de comunicarnos con la Comisión de Vivienda, le hemos mandado correo electrónico a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados, a la presidenta del Senado, al diputado Kast Adriasola, por ser hijo del Presidente; particularmente porque nadie escucha a las víctimas", expresó Pavez.

Asimismo, lamentó que ya "van cinco meses, dos semanas y dos días en que aquí se paralizó absolutamente todo y no todo sigue igual, sigue peor. Igual sería el hecho de que estuviéramos a 24 de marzo, pero han avanzado las cosas, han habido muertes de personas que han esperado la solución a sus hogares, y sigue siendo una decisión arbitraria e ilegal la que impide y obstaculiza que las personas vuelvan a sus hogares”.

Luego cuestionó la forma en que se ha abordado la situación de las familias afectadas, explicando que "aquí lo que se vulneró fueron los derechos de las personas que contrataron en base a lo que dispone el Decreto Supremo 49. No existe aquí una vulneración de expectativas, aquí hay una expropiación encubierta. Vino un Ministro de Estado y, sin tener facultad alguna, arrogándose facultades que la Constitución no le ha entregado, quitó a las personas de su derecho a volver a su hogar y afectando a su derecho a la vida e integridad física y psíquica de cada uno de ellos".

"El problema es gravísimo. Esta es una situación en la que se están viviendo enfermedades y una serie de problemas económicos de parte de las personas que ven cómo sus casas, que están terminadas muchas de ellas en un avance de más del 90%, no pueden ser habitadas porque existe esta decisión de Estado a esta altura, ni siquiera de un ministro porque el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo saben lo que está pasando y nadie hace nada", complementó el jurista en diálogo con Puranoticia.cl.

El representante de los vecinos explicó también que la acción judicial presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso "busca dejar sin efecto esta paralización y que se retomen los contratos. Vale decir que nuevamente la constructora ingrese a poder terminar las casas que están al finalizar en su proceso constructivo y puedan seguir el proceso de construcción aquellas también en las cuales han sido contratadas para esta reconstrucción. Este ha sido el proceso de la deconstrucción, ya que no ha habido un avance, sino que ha habido un retroceso derechamente”.

Respecto de lo que esperan de la resolución judicial, Pavez apuntó directamente a "volver a que sigan realizándose los contratos de construcción, vale decir que las personas que ya habían contratado con la constructora San Sebastián, que ésta termine sus casas y sean entregadas tal y cual como debió haber sido hace dos meses atrás. Eso es lo complejo. Aquí las casas, particularmente las de Huantajaya, estaban para ser entregadas hace dos meses atrás. Entonces esto es gravísimo”.

De esta manera, mientras el recurso de protección busca que la Justicia determine si corresponde dejar sin efecto la paralización y retomar los contratos, el abogado de los vecinos endureció sus críticas hacia la falta de respuesta política y apuntó a un elemento particularmente sensible: el temor que existiría entre autoridades para enfrentar directamente al ministro Poduje. Y es que todas estas actitudes terminan profundizando el desamparo de familias que llevan meses esperando volver a sus hogares. Su llamado, según expresó, es directo: “Que los políticos hagan su trabajo”.

PURANOTICIA