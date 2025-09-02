Abogada porteña Nicole Pastene asume como la primera presidenta de la Empresa Portuaria Valparaíso en su historia

El Consejo Directivo del Sistema de Empresas (SEP) designó a la abogada porteña, Nicole Pastene Sanguinetti, como nueva presidenta titular de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), lo que la convierte en la primera mujer en liderar la estatal desde que fue creada en 1997.

La nueva presidenta manifestó su agradecimiento por “la confianza depositada en este nombramiento. Asumo este desafío con responsabilidad y compromiso de dar continuidad a los proyectos en los que como empresa portuaria hemos estado trabajando firmemente durante estos años, entendiendo que el desarrollo portuario requiere una mirada integral y armónica conlas distintas vocaciones de Valparaíso, con el propósito de fortalecer nuestra comuna, la región y el país”.

“Estoy convencida que debemos seguir trabajando en conjunto con todos los actores como lo son, la Municipalidad, el Gobierno Regional, universidades, organizaciones sociales, gremios,comunidades, parlamentarios, y órganos del nivel central, asegurando que el crecimiento portuario se refleje en beneficios concretos para nuestra ciudad y sus habitantes, tal como lo manifestamos en el Acuerdo por Valparaíso. Con diálogo y colaboración, lograremos avanzar hacia un puerto moderno, integrado a la vida urbana y social”, acotó la flamante nueva presidenta de la EPV.

Asimismo, planteó que "es un orgullo y, a la vez, una tremenda responsabilidad ser la primera mujer en liderar el directorio de Puerto Valparaíso, tarea que como porteña asumo con el mayor de los compromisos”.

Nicole Pastene es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con un

Diplomado Internacional de Responsabilidad Civil en Líneas Financieras de la Escuela de Seguros de Chile, además de egresada del Máster Interdisciplinar en el Estudio y Prevención de la Violencia de Género, Universidad de Salamanca, España. Desde mayo de 2022, se ha desempeñado como vicepresidenta del Directorio de Puerto Valparaíso.

