A una semana de su desaparición, continúa búsqueda de buzo extraviado en Rapa Nui

A una semana de su desaparición, continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 42 años extraviado tras salir a bucear en solitario en la Caleta Hotu Iti, en la isla de Rapa Nui. En el operativo participan equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile, junto a personal de la Armada de Chile.

Según los antecedentes recabados, el hombre —oriundo de la isla— se encontraba acampando en el sector de Anakena el pasado 25 de enero. Ese día habría salido a realizar buceo, dejando su vehículo estacionado en el borde costero, a unos 150 metros de la caleta. Al no regresar, su familia dio aviso a las autoridades marítimas, activándose de inmediato el protocolo de búsqueda.

Desde entonces, los equipos de emergencia han desplegado rastreos tanto por mar como por tierra, ampliando progresivamente el radio de acción en el borde costero y zonas aledañas.

El capitán Héctor Gallegos, subcomisario de la Sexta Comisaría de Rapa Nui, informó que los equipos especializados del GOPE —incluido un vehículo operado remotamente— arribaron a la isla el viernes 30 de enero, y que el día domingo se desarrolló la segunda jornada operativa de estos recursos tecnológicos.

En ese contexto, la autoridad policial precisó que “hacemos presente que nos encontramos en apoyo desde el primer día de la rebusca con personal de infantería en el borde costero”.

Las labores de búsqueda continúan activas, mientras las autoridades mantienen coordinación entre las distintas unidades desplegadas en la isla para intentar dar con el paradero del hombre desaparecido.

